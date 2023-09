Tra liquore al caffè e Prosecco a Trieste torna la “Cocktail Week”: 20 locali e nuove creazioni

TRIESTE Venti locali di Trieste sono coinvolti nella seconda edizione di Trieste Cocktail Week, la manifestazione che si occupa di promuovere l’arte della miscelazione e del “bere di qualità” mettendo in evidenza la materia prima degli ingredienti tipici del territorio e le aziende che ne rappresentano l’eccellenza.

Eventi distribuiti nell’arco di una settimana da lunedì 11 a domenica 17 settembre, periodo nel quale ogni locale creerà una personale “drink list” pensata per l’occasione. Gli organizzatori Alberto Polojac e Filippo Vidiz, di Freshmedia, Elisabetta Nonino, Ceo Nonino Distillatori srl, principale sponsor di Trieste Cocktail Week, hanno presentato il programma dell’evento ieri in sede di conferenza stampa con la presenza del vicesindaco Serena Tonel. «L’obiettivo è sostenere la crescita del settore, che anche a Trieste ha registrato uno sviluppo importante, contribuendo ad avvicinare ancora di più i consumatori a questo mondo, – ha sostenuto Polojac, direttore creativo della kermesse –. Dopo la prima edizione, quest’anno l’evento si consolida. Puntiamo sul bere responsabile e di qualità ma anche sull’importanza di creare una community tra i professionisti della miscelazione». «Il nostro impegno – ha aggiunto – va al di là della Trieste Cocktail Week, ma si snoda anche tra altre iniziative e collaborazioni, che comprendono anche visite e incontri con i produttori».

I locali partecipanti, così come gli sponsor, sono raddoppiati rispetto alla prima edizione dell’anno scorso, segnale che invita gli organizzatori e tutti i partecipanti a voler investire e valorizzare l’evento creando la possibilità di coinvolgere anche un turismo regionale.

Saranno due gli ingredienti fondamentali che non potranno mancare nelle miscelazioni a libera scelta dei barman, elementi che determinano la centralità della città di Trieste: il caffè sotto forma di liquore e il Prosecco, vino che vanta una lunga tradizione produttiva. Ad arricchire la “Trieste Cocktail Week” ci sarà una serie di eventi e di masterclass aperte ad addetti e appassionati, con ospiti internazionali e approfondimenti su diverse tematiche relative alla professione di barman. Un evento particolare è previsto venerdì 15 con il “Margarita Day”, evento in collaborazione con il Consolato del Messico a Trieste, dove tutti i locali serviranno cocktail a base di tequila per festeggiare la festa di Indipendenza del Messico e suggellarne il legame con Trieste.

Ma la chicca d’eccellenza resta la partnership con la famiglia Nonino che festeggia i cinquant’anni dal primo distillato ricavato dalle vinacce del Piccolit e propone i suoi prodotti in forma sempre innovativa e originale per far avvicinare il pubblico a un modo nuovo di degustare la grappa sotto forma di cocktail e di abbinamento al cibo. Per conoscere la mappa dei locali e visionare l’intero programma di eventi, consultare il sito www.triestecocktailweek.it.