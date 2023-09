Migranti, Fedriga: "La soluzione è fermare gli arrivi irregolari sulla rotta balcanica"

«Continuo a dire che la soluzione principale è quella di fermare gli arrivi irregolari dalla rotta balcanica». L’ha dichiarato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un appuntamento al porto di Trieste. «Dopo, è chiaro che le toppe ai buchi bisogna metterle, altrimenti rimane il buco, ma alla toppa è meglio un centro che possa far allontanare dalla nostra Regione chi è entrato irregolarmente controllato dalle forze dell’ordine e dall’esercito, piuttosto che l’accoglienza diffusa». Secondo Fedriga, i cittadini devono avere la consapevolezza che «l’accoglienza diffusa significa portare chi è entrato irregolarmente nei condomini, nei Comuni, 10, 20, 30 immigrati irregolari nella casetta di fronte alla propria: queste sono le alternative allo stato attuale». Domani il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sarà a Muggia, vicino a Trieste e una decisione sull’hotpot in regione sarà presa, in un senso o nell’altro. «L’importante - aggiunge al riguardo Fedriga - è non tenere qua gli immigrati irregolari, dopo di che le scelte non spettano alla Regione; ma noi non vogliamo, visto che abbiamo già un numero importante, continuare a tenere le presenze sul territorio regionale i migranti entrati irregolarmente. Le scelte sono queste. Se ci sono altre proposte, ben vengano, basta che gli immigrati non rimangano sul territorio regionale». Video di Andrea Lasorte

00:59