Un ponte pedonale tra Lisert e Duino e il Carso la vetrina dei prodotti tipici

MONFALCONE. Dal mare al Carso all’insegna della mobilità sostenibile e della valorizzazione dei prodotti tipici locali. Idee e progetti sono stati declinati in due possibili linee di intervento, nello sfruttare le risorse del Piano di sviluppo regionale 2023-2027. Progettualità inquadrata nell’ambito del Gal, il Gruppo d’Azione Locale quale strumento promosso dall’Unione europea per sviluppare piani e programmi di interventi dedicati al miglioramento socio-economico delle comunità rurali. E nella programmazione dell’ente carsico si stanno facendo strada due ipotesi suggestive sottese allo sviluppo del territorio monfalconese. Si tratta della realizzazione di un ponte pedonale di collegamento tra l’area del Lisert e San Giovanni di Duino, destinato a pedoni e biciclette pensato proprio nella logica dell’implementazione della mobilità sostenibile, e della promozione delle tipicità agroalimentari del Carso individuando il Centro di Pietrarossa, gestito dal Cai in collaborazione con il Comune, quale vetrina per i prodotti tradizionali nel coinvolgere le aziende agricole, in un’ottica soprattutto di workshop. Prodotti dunque come il Terrano, il ginepro, il sidro e il miele, trovano uno spazio privilegiato, non solo per la loro presentazione in loco, ma anche quindi messi a disposizione dei visitatori. Il tutto è emerso nel corso dell’incontro tra il sindaco Anna Maria Cisint ed il presidente del Gal, David Pizziga, durante il quale sono stati analizzati congiuntamente i prossimi interventi da inserire nella programmazione dell’ente carsico. È emerso l’interesse del Gal proprio in tema di mobilità sostenibile, per il quale l’ente si è impegnato a lavorare assieme all’amministrazione comunale nell’ambito del progetto denominato “Via della Bora”, un percorso ciclabile da Sistiana a Muggia che si propone di valorizzare e far apprezzare a residenti e turisti le peculiarità del territorio, snodandosi in particolare su sentieri e strade bianche per mettere in contatto i visitatori con le bellezze di un comprensorio unico nel suo genere.

In questo contesto, e in prospettiva, il presidente del Gal ha lanciato l’idea del ponte pedonale di collegamento tra il Lisert e San Giovanni di Duino, che potrebbe sfruttare la via del mare, in attraversamento dal canale Locovaz fino al Villaggio del Pescatore. In parallelo, il Gal è altrettanto impegnato nella promozione dei prodotti tipici, ed il sindaco Cisint ha indicato il Centro visite di Pietrarossa quale sede per sviluppare il progetto. Dunque, una vetrina delle produzioni agricole, dei sapori che trasmettono la sapiente storia e ricchezza della terra carsica, ma anche sede di workshop e momenti di formazione per il trasferimento di conoscenze scientifiche e l’introduzione di buone pratiche tecnologiche.

Una sorta di accademia con l’obiettivo di sviluppare e rafforzare la qualità. Il Centro visite gestito dal Cai, dove ha già sede il gruppo micologico locale, rappresenta un punto di riferimento e di passaggio significativo, contrassegnato dalla presenza di un primo nucleo del museo naturalistico e da due percorsi che si intersecano, quello dei castellieri e quello verso il lago. Il Comune ha appena acquisito un finanziamento per inserire un servizio di assistenza e-bike, e ha posizionato una serie di cartelli didattici, in linea con le prescrizioni della Soprintendenza paesaggistica e avvalendosi degli esperti naturalistici del Cai. In tal senso, Cisint ha proposto a Pizziga l’inserimento nel piano di sviluppo regionale 2023-2027 di investimenti nel campo dell’innovazione, utili ad implementare il museo, ma anche per promuovere un sistema di orientamento lungo i sentieri basato su Qr Code e App dedicate, pensando alle altre attrattività del territorio come la Rocca, il Parco tematico della Grande Guerra e i Castellieri.