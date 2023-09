È il mese dell’Alzheimer: a Trieste Spritz viola e flash mob sulle note di "Ricordi"

TRIESTE Nella nostra regione almeno 20.000 i casi di Alzheimer. In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato a “chi dimentica”, un mese che si tinge idealmente di viola, il colore di un fiore piccolo e delicato, chiamato “non ti scordar di me”, divenuto simbolo della malattia di Alzheimer.

L’Associazione De Banfield, impegnata da oltre trent’anni sul fronte delle demenze e dell’Alzheimer, con particolare attenzione alla condizione di vita dei caregiver, “celebra” anche quest'anno il “mese viola” nel segno della sensibilizzazione dell’intera popolazione.

Già tantissimi i segni viola in città: dalla Panchina Viola all’inizio del Viale XX settembre ai tanti spazi Dementia Friendly, tra cinema, teatri, biblioteche, supermercati e musei di Trieste e Muggia.

Spicca quest’anno la grande partecipazione degli esercenti all’iniziativa dello “Spritz Viola”: in oltre sessanta locali di Trieste è possibile degustare una personale declinazione dello spritz dall’inconfondibile colore. Oltre al classico drink, in alcuni esercizi si trasforma in un gelato viola, un piatto di gnocchi o una bevanda analcolica. Oltre a servire lo spritz, nei locali è sempre presente del materiale per informare i cittadini.

Le attività del periodo culminano il 21 settembre con la “Giornata Mondiale dell’Alzheimer”. Per l’occasione, la de Banfield ha ideato una particolare iniziativa che coinvolge tutti i cittadini: "Parliamone danzando!”. La sera del 21 settembre, l’invito per tutti è quello di ballare assieme nella centralissima piazza Borsa sulle note di “Ricordi”, dei Pinguini Tattici Nucleari, canzone disseminata di indizi e di riferimenti all’Alzheimer: lo stesso titolo è un esplicito richiamo a qualcosa che non può più essere condiviso, i ricordi appunto.

Ideato con la scuola di danza Toc Toc, scopo dell’iniziativa è richiamare l’attenzione dei cittadini e favorire l’informazione sulle diverse attività proposte a Trieste per il supporto alle persone con Alzheimer e le loro famiglie. Ancora aperte le adesioni: per partecipare basta iscriversi qui: https://www.debanfield.it/casa-viola/dementia-friendly-community-trieste/mese-mondiale-alzheimer-2023/flash-mob-a-trieste-per-giornata-internazionale-alzheimer/.

Da giovedì 15 settembre un tavolo informativo sarà posizionato proprio in piazza Borsa: anche qui sarà possibile iscriversi e ritirare il foulard viola da indossare durate l’evento del 21.