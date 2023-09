Maltratta e minaccia per mesi la madre, che trova il coraggio di denunciarlo: 26enne arrestato a Trieste

TRIESTE I carabinieri di Trieste hanno arrestato un 26enne per aver maltrattamenti ai danni della madre.

La donna si è presentata in caserma all’inizio di agosto, trovando il coraggio di denunciare dei fatti che andavano avanti ormai dal 2022, quando aveva deciso di accogliere nuovamente a casa il figlio, nella speranza di aiutarlo a risolvere i suoi problemi di tossicodipendenza.

Da quel momento però per lei è iniziato un vero e proprio "calvario": il giovane, pressoché quotidianamente, maltrattava la madre, offendendola, minacciandola e chiedendole denaro. Non solo quindi una violenza psicologica ma anche economica: vessazioni e aggressioni che hanno causato alla donna un forte stato di ansia e timore per la propria incolumità.

La signora ha trovato la forza e il coraggio per aprirsi e raccontare la sua storia ai militari dell'Arma che, a seguito di ulteriori accertamenti e indagini di polizia giudiziaria, coordinati dal pm De Grassi, hanno denunciato l'uomo all'autorità Giudiziaria.

Nei giorni scorsi il Gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane, che è stato immediatamente rintracciato e tradotto dai Carabinieri di via dell'Istria presso il carcere del Coroneo.