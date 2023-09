Incendio nel porto di Lussinpiccolo, distrutte tre imbarcazioni: un uomo è rimasto seriamente ustionato

FIUME. Non sono state ancora accertate le cause del disastroso incendio di domenica nel porto di Lussinpiccolo che ha completamente distrutto tre imbarcazioni mentre altre tre sono rimaste danneggiate. Sono tutti natanti di circa 6 metri di lunghezza.

Purtroppo una persona ha riportato ustioni come comunicato dai vigili del fuoco, ed è stata trasportata d'urgenza all' ospedale del capoluogo quarnerino. Al momento non viene data a sapere la gravita' delle sue condizioni.

«Alle 13.24 abbiamo ricevuto la segnalazione che una barca stava bruciando» così spiegano i pompieri dell'isola e subito sul posto sono accorsi tre vigili del fuoco con un'autopompa speciale e pochi minuti dopo, altri 3. Le fiamme hanno distrutto tre imbarcazioni e intaccato parzialmente altre due. Comunque il tempestivo intervento ha impedito che le fiamme si propagassero alle altre ormeggiate nelle vicinanze.

Ingenti i danni materiali. Alla nostro precisa domanda, i vigili del fuoco lussiniani hanno risposto che le imbarcazioni distrutte e danneggiate appartengono a cittadini croati.