Auto si rovescia e finisce sui binari poco prima dell’arrivo del treno

REMANZACCO. Un’auto è finita sui binari ruote all’aria lungo la linea ferroviaria Udine - Cividale. È successo poco prima delle 13 di lunedì 4 settembre a Remanzacco, mentre la vettura stava percorrendo la statale 54.

Stando alle primissime notizie, l’automobilista ha riportato seri traumi, ma non versa in pericolo di vita. Un treno che era in arrivo in quei minuti è riuscito a fermarsi a circa 150 metri di distanza dalla macchina.

Sul posto al lavoro il personale sanitario, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i tecnici di Fuc, ferrovie Udine Cividale. Il traffico ferroviario tra Udine e Cividale è sospeso e Fuc ha ampliato il servizio di autocorse.

Anche i circa 20 passeggeri che erano sul treno che ha dovuto fermarsi sono poi arrivati a destinazione a bordo di un bus.