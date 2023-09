In 263 alla Regata Isontina a Gorizia sull'Isonzo

Duecentosessantatre. In tanti hanno partecipato domenica 3 settembre alla 38ma edizione della Regata Isontina. E se il record, di poco superiore a quota 300 (appartenente ai tempi d’oro della manifestazione), per il momento è salvo, chissà che nei prossimi anni, magari proprio in occasione del quarantennale che coinciderà con il 2025 della Capitale europea della Cultura, non possa essere abbattuto. Un auspicio, questo, espresso a chiare lettere a pochi passi dal fiume ieri anche dalle autorità e dagli organizzatori. Servizio di Marco Bisiach, video di Pierluigi Bumbaca

03:01