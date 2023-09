Operazione mare pulito: pulizia dei fondali in Sacchetta a Trieste

Si è svolta in Sacchetta a Trieste l’ormai tradizionale “Pulizia dei fondali” ideata e organizzata da Mare Nordest. A rimarcare l’importanza della sensibilizzazione sulla lotta all’inquinamento marino «è un dato allarmante: dal 2016 a oggi la media di rifiuti raccolti in mare nel corso della pulizia dei fondali svolta da Mare Nordest è stata di oltre 800 chili all’anno con un continuo aumento della percentuale di plastica». Nelle operazioni sono impegnati gli esperti Asi Sub e i volontari di diverse associazioni e diversi circoli subacquei. Il coordinamento in acqua è garantito da Deep Blu Dive. Video di Massimo Silvano

01:24