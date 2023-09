I negozi di Gorizia respirano grazie al “saldo dei saldi”

GORIZIA. Palloncini arancioni con sorrisi e cuoricini disegnati annunciavano il ritorno dello Sbaracco, il “saldo dei saldi” che ha animato sabato le vie del centro per tutta la giornata. Le attività aderenti si distinguevano anche per l’esposizione davanti al proprio negozio, su un tavolo o uno stendino appendiabiti, della merce scontata dal 40 all’80%. Come previsto, soprattutto la mattinata ha registrato un buon risultato sul fronte delle vendite. Nel complesso il bilancio si è mantenuto positivo anche per il resto della giornata.

L’iniziativa, secondo la presidente di Federmoda Gorizia, Antonella Pacorig, «è ormai un appuntamento collaudato che porta vivacità sia alla città che ai commercianti. C’è stato un bel passaggio di gente e un buon movimento». La stessa opinione la riportano anche i colleghi esercenti Luigina Centonze (Il laboratorio, negozio di abbigliamento in piazza Vittoria) e Gianmarco Zotter (Dino Confezioni, tra via Oberdan e corso Verdi). Pare, infatti, che molti clienti fossero a conoscenza dell’appuntamento, confermando che ormai lo Sbaracco è, soprattutto in estate, una realtà consolidata.

Ad uno sguardo esterno, comunque, l’iniziativa non è risultata così visibile. Sabato infatti, dovevano essere una quarantina i punti-vendita interessati dalla manifestazione, almeno sulla carta. Il colpo d’occhio e un rapido conteggio delle postazioni con bancarelle e/o palloncini non conduceva a questa cifra. Curiosa anche la scelta di alcuni commercianti di esporre solo i palloncini o solo la merce esterna fuori dal proprio negozio. In quasi tutti i casi l’offerta si componeva di pochi pezzi, a volte selezionati, altri meno. Rimane il fatto che l’iniziativa non può che proporsi a macchia di leopardo, viste le tante chiusure che in questi ultimi anni si sono susseguite in città. Ad esempio: in corso Italia erano davvero pochi i negozi aderenti, complice appunto lo spopolamento “naturale” della via, per non parlare poi di intere zone ormai quasi prive di serrande alzate, come piazza Vittoria, via Carducci o via Rastello. Meglio corso Verdi, tratto come sempre ben frequentato.

Nel complesso, tra le attività con più movimento spiccavano quelle di abbigliamento per bambini e le rivendite di accessori per la scuola, come zaini, cartelle e quaderni. Rimane comunque il fatto che si vende di più a settembre che con i saldi, fin dalla prima edizione dello Sbaracco estivo nel 2019. Il messaggio degli organizzatori rimane sempre lo stesso: per cercare animazione, qualità e anche convenienza reale, non è sempre necessario guardare lontano. Questa in sintesi la promessa che Confcommercio Fvg continua a fare a chi vuole ancora vivere un’esperienza di shopping passeggiando nel centro di Gorizia, Gradisca o delle località aderenti allo Sbaracco in regione