È il giorno del concerto degli Editors a Gorizia: una band slovena aprirà la serata

GORIZIA È la famosa band inglese degli Editors a creare il primo legame fra Go!2025 e Agrigento, nominata Capitale italiana della cultura per lo stesso anno. Il gruppo musicale, fra i più quotati del rock indipendente britannico, terrà solamente tre concerti in Italia quest’anno e, di questi, uno si svolge oggi, sabato 2 settembre, a Gorizia e un altro si è già svolto nella città siciliana che ospita la Valle dei templi.

Sull’esibizione goriziana sta lavorando da mesi il GectGo, organizzatore dell’evento in collaborazione con il Comune di Gorizia. Entrano nel vivo, quindi, le tappe di avvicinamento al 2025 con iniziative internazionali anche in ambito musicale. Si sta progressivamente delineando il calendario degli eventi e il team organizzativo (rappresentato dal GectGo e da Zavod) si sta preparando in previsione dell’evento degli eventi. Oggi, dunque, sul palco saliranno i quotati Editors che presenteranno il loro repertorio più famoso compreso il settimo album “Ebm”. La band inglese ha un sound riconoscibile, che mette insieme rock, punk e elettronica, in costante evoluzione e crescita, pur rimanendo sempre radicati alla loro visione, consolidata in ben 17 anni di carriera.

Come scritto nei giorni scorsi, è stato invece affidato agli sloveni Mrfy il compito di scaldare il palco. È un gruppo indie rock, composto da quattro membri provenienti da Novo Mesto. La band è composta dal cantante e chitarrista Gregor Strasbergar, dal bassista Lenart Merlin, dal chitarrista Tomaž Zupančič e dal batterista Rok Klobučar. I ragazzi calcano i palchi sloveni da più di 5 anni e, nel 2018, hanno presentato il loro album di debutto “Story”, aprendo anche i concerti degli Skunk Anansie.

Dopo una pausa forzata a causa dell’emergenza pandemica legata al Covid-19, nell’estate del 2020 sono tornati sulla scena presentando il fenomenale successo crossover “Zonzei” e hanno lanciato, nella primavera del 2021, hanno lanciato il singolo “Zaljubila” (Innamorarsi). Poi il terzo singolo “Angels”, il secondo album “Use”, presentato in anteprima in un tutto esaurito alla Cattedrale di Kina Šiška e un tour estivo in Slovenia.