l’intervista

Il vescovo Redaelli: «Gorizia diventi la Città della pace e realizzi percorsi per i turisti e per le scuole: deve credere più in se stessa»

«Go!2025 grande opportunità. Qui, tante ricchezze ma servono convinzione e marketing. Con il sindaco Ziberna non si è riusciti a elaborare un piano di emergenza per l’inverno per i migranti»

Francesco Fain