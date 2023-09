Trieste, Palazzo Dreher sarà trasformato con un investimento di 10 milioni

TRIESTE. Palazzo Dreher non scherza: l’acquisto, il regime fiscale, il cantiere per trasformare gli interni in un condominio di lusso richiederanno un impegno complessivo di poco inferiore ai 25 milioni di euro.

Paolo Mascarello, regista dell’operazione attraverso la società di scopo Re-Dreher, fa un po’ di conti, seduto alla sua scrivania nell’ufficio di Canal Piccolo. Con lui l’avvocato Piero Santi, che ha seguito dal punto di vista legale la complicata acquisizione. Proprio dall’altra parte della strada c’è la Camera di commercio, già proprietaria poi venditrice dei 7.000 metri quadrati (fori commerciali compresi) di palazzo Dreher. La volontà è di non perdere tempo, attivare il cantiere in ottobre per concluderlo entro la prima metà del 2025 con un investimenti di circa 10 milioni. Il progetto viene elaborato “in house” dalla B&P.

Mascarello, architetto, 61 anni, qualche primavera lavorativa trascorsa a Milano, è fiducioso sull’esito della riqualificazione. E ne illustra la prospettiva: «Pianterreno ancora dedicato alle attività commerciali ma non solo, perchè riprenderemo le trattative con Mediolanum (finanza) e con Scout (abbigliamento) che erano state congelate in attesa del rogito firmato giovedì». Resta da scrivere invece il destino di Expo Mittelschool, da cui si è disimpegnato Livio Amato, fondatore della “Barcaccia”, in passato interessato a creare uno spazio enogastronomico in via San Nicolò: «Al momento non abbiamo programmi - puntualizza Mascarello - ma non credo che continueremo a percorrere la via del cibo».

Si sale al primo piano, che verrà dedicato agli uffici, forse di Mediolanum, forse di studi professionali.

Poi dal secondo al sesto il monopolio del residenziale: 30-35 appartamenti, ai quali si sommano un attico terrazzato da 450 metri quadrati e due attici mansardati. Gli alloggi svarieranno dagli 80 ai 250 metri quadrati «perchè c’è richiesta di taglie forti». Il prezzo al mq si assesterà dai 5.500 euro insù. Condizioni particolari sono stabilite per il maxi-attico, che viene quotato 4,5 milioni.

Piano “nobile” è il terzo, quello meglio decorato. Ed è quello dove si trova il Museo commerciale, che andrà smontato e trasferito entro il 1° ottobre. «Tassativo» sillaba Mascarello. A suo tempo il Comune si era dimostrato disponibile ad accogliere l’allestimento museale all’interno dell’onnivoro Magazzino 26: vedremo.

L’architetto segnala un buon interesse nei confronti dell’ultracentenario edificio, che si allarga su tre versanti tra Canal Piccolo, Cassa di risparmio, San Nicolò: «Abbiamo già una ventina di manifestazioni di interesse». E sottolinea che sarà preparato un regolamento condominiale dai paletti ben fissati a evitare case-vacanze e altre amenità di questo tipo.

Sotto il profilo tecnico-finanziario, a occuparsi dell’operazione è la società Re Dreher, partecipata al 50% dalla Re Consult di Mascarello e per l’altra metà da soci esteri austro-sloveni. Gli stessi che sono partner dell’architetto nel recupero delle case Haggi, firmate da Ruggero Berlam, in via Benedetto Marcello (22 alloggi) e nella ristrutturazione dell’hotel Bellavista (10 appartamenti) vicino alla stazione ferroviaria di Miramare. Infine Mascarello sta seguendo la realizzazione del compendio “Terrazze di Miramare”, due ville situate in via del Pucino.