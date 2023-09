Presunta molestia a una minore in centro a Trieste: indaga la Polizia

La Polizia di Stato sta compiendo accertamenti per un presunto caso di violenza sessuale. L’episodio riguarda una minorenne che, secondo quanto riferito dalla diretta interessata, sarebbe stata aggredita e molestata giovedì sera, attorno alle undici e mezza, in piazza Vittorio Veneto. In particolare, la minorenne sarebbe stata portata nel sottopassaggio del garage situato nella piazza. E lì si sarebbe compiuta l’aggressione e la molestia.

La Polizia non è ancora risalita al presunto responsabile. Stando a quanto ha raccontato la minorenne, si tratterebbe di un sua persona che conosceva. Probabilmente un coetaneo o comunque di un giovane. La minore è stata visitata al Burlo. La Questura conferma di aver avviato le verifiche sul caso e il coinvolgimento della competente Procura dei minori di Trieste.