Montagna, in Fvg il prezzo dello skipass aumenta del 10 per cento, ma per gli under 19 c’è il 75% di sconto

TRIESTE Nella prossima stagione sciistica il prezzo intero degli skipass vedrà un aumento del 10% rispetto allo scorso anno, ma per gli under 19 che il prossimo inverno scieranno sulle piste del Friuli Venezia Giulia ci sarà uno sconto del 75%. Lo ha stabilito oggi la giunta regionale.

La modifica al tariffario, spiega l'assessore al Turismo, Sergio Emidio Bini, "è pensata per avvicinare sempre di più i giovani alla pratica dello sci. Con questo scopo viene istituita un'unica categoria Junior valida dagli 8 ai 19 anni, che dà diritto al 75% di sconto su tutte le tipologie di skipass. Confermata inoltre la completa gratuità per i bambini al di sotto degli 8 anni sugli impianti di trasporto a fune".

Tra le agevolazioni per le famiglie, sono state "salvaguardate", spiega Bini, le scontistiche del 30% su Cartaneve e del 25% su Sci@sempre; mantenuta, sia per le famiglie sia per gli individuali, anche la riduzione del 10% per gli skipass stagionali Cartaneve nel periodo di prevendita.

Tra le novità principali della nuova stagione, spiega la Regione, figura anche l'ampliamento dei Comuni nei quali i residenti possono chiedere skipass locali a tariffa agevolata e validi sul polo di emissione.

Per quanto riguarda il prezzo intero degli skipass - informa la Regione - "l'aumento oggettivo dei costi di gestione e manutenzione degli impianti ha determinato un incremento tariffario del 10% rispetto all'ultima stagione, con la previsione però di mantenere il prezzo invariato per i prossimi 5 anni".

"Si tratta di una variazione di gran lunga più contenuta rispetto a quella operata altrove", ha assicurato Bini.

La delibera della Giunta definisce la data di apertura degli impianti, prevista l'8 dicembre, mentre la chiusura avverrà lunedì primo aprile (Pasquetta), ad eccezione di Sella Nevea che chiuderà il 14 aprile.

Il periodo di alta stagione sarà compreso tra il 18 dicembre e il 17 marzo.