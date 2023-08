Gorizia, ricoverata in ospedale per le punture di vespe

GORIZIA. Una persona è stata soccorsa giovedì mattina alle porte di Gorizia dopo essere stata punta da più di un insetto mentre si trovava nel giardino di casa. A causa di una reazione allergica, la donna (V.L., 64 anni di Farra) ha subito un calo di pressione e ha perso i sensi: la chiamata al Nue 112 da parte dei familiari è stata immediata e provvidenziale. Sul posto è stata inviata dal Sores un’ambulanza dell’azienda sanitaria e l’equipaggio ha subito preso in carico la signora trasportandola in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di via Fatebenefratelli.

La donna ha reagito in maniera positiva alle terapie a cui è stata sottoposta dai sanitari, ma in via precauzionale è rimasta per l’intera giornata al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio” dove è stata monitorata.

Purtroppo, in tempi recenti si sono registrati eventi con esiti infausti causati dalla puntura di insetti anche nell’Isontino. Ieri, oltre che sulla Mainizza, i sanitari sono intervenuti per la puntura di un imenottero anche a Udine dove un uomo è stata trasportata al Santa Maria della Misericordia in codice giallo.