Gorizia, il concerto degli Editors restituisce 500 posti auto all’ex ospedale civile

GORIZIA. Il concerto degli Editors restituisce alla città il posteggio dimenticato di via Toscolano. È probabilmente il primo effetto tangibile della Capitale europea della Cultura 2025. Per la sua posizione fortemente decentrata, il parcheggio alle spalle dell’ex ospedale civile difficilmente potrà essere utilizzato quotidianamente da qualcuno, ma può certamente diventare una valvola di sfogo in occasione dei grandi eventi come Gusti di Frontiera, quelli dove la caccia al posto auto si rivela spesso una vera e propria sfida con la pazienza.

Grazie alla collaborazione con Asugi, proprietaria dell’area, ieri mattina gli operai del Cantiere stradale hanno disegnato nel piazzale di via Toscolano gli stalli per la sosta e oggi verrà rimossa la rete con il cancello che (teoricamente) impediva l’accesso all’area. Le nuove strisce regolamenteranno il parcheggio di circa 500 veicoli. Dal momento che però la zona è sprovvista di illuminazione, in occasione del concerto verranno posizionate delle torri faro mobili da parte del Comune.

«Per il momento è una soluzione provvisoria, un test esattamente come è il concerto, ma non credo che in caso di necessità ci saranno problemi a mettersi d’accordo con l’azienda sanitaria per riproporre questa soluzione», spiega l’assessore alal Promozione turistica Luca Cagliari.

Il “nuovo” park dista circa 600 metri dall’area dello spettacolo e non è neppure il più vicino al palco. A disposizione del pubblico ci saranno anche il posteggio dell’Università in via Alviano e quello di via Giustiniani, alle spalle di galleria Bombi, oltre al parcheggio dell’ospedale di Šempeter. Se i posti non dovessero bastare, la Camera di Commercio ha messo a disposizione il piazzale della Fiera in via della Barca. Non è vicino, ma sarà collegato con l’area del concerto dai bus navetta di Apt, così come anche il posteggio della stazione ferroviaria e quello di via Manzoni. All’andata sono previste 15 corse con frequenza di 10 minuti tra le 18 e le 20.20: partenza da via della Barca e fermate prima sul piazzale della stazione ferroviaria, poi in corso Italia 51/A con capolinea in via Kugy. Il servizio è per complessivi 1.200 posti. Al ritorno sono invece 14 le corse previste, con una frequenza di 5 minuti dalle 22.45 fino alle 00.35 per complessivi 1.120 posti. In questo caso, partenza da via Kugy con soste in corso Italia e piazzale della Stazione ferroviaria e capolinea in via della Barca.

Lo show inizierà alle 19.30 con il gruppo spalla sloveno Mrfy. Gli Editors saliranno sul palco alle 21. A differenza del concerto di Patti Smith (in programma il 5 ottobre), lo spettacolo di domani sera sarà a pagamento. La biglietteria aprirà alle 18, i cancelli alle 19.