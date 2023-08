Maker Faire Trieste: preparativi in corso tra bora e pioggia

La decima edizione della Maker Faire Trieste – la festa dell’ingegno organizzata dall’Ictp e dal Comune con il supporto dell’amministrazione regionale – porterà sabato 2 e domenica 3 settembre in piazza Unità più di 200 fra inventori, artigiani digitali e tradizionali, ricercatori e scienziati un po’ matti, per due giorni di corbellerie fantascientifiche. Nel video di Francesco Bruni, i preparativi in piazza Unità tra pioggia e bora. Qui il programma

01:20