Eco-razzi, stampanti 3D, caccia alle volpi virtuali: a Trieste torna la Maker Faire

TRIESTE Chi l’ha detto che la scienza si fa solo in laboratorio? La decima edizione della Maker Faire Trieste – la festa dell’ingegno organizzata dall’Ictp e dal Comune con il supporto dell’amministrazione regionale – porterà sabato 2 e domenica 3 settembre in piazza Unità più di 200 fra inventori, artigiani digitali e tradizionali, ricercatori e scienziati un po’ matti, per due giorni di corbellerie fantascientifiche. Raggi cosmici, fotodisgregatori ed esperimenti tutt’altro che barbosi trasformeranno così la piazza in una sorta di officina digitale a cielo aperto, in cui si potrà partecipare a centinaia di invenzioni, lanciare razzi e dare la caccia ai fantasmi.

La presentazione

La Maker Faire presentata ieri in conferenza stampa – allineamento dei pianeti, nel genetliaco del fisico lussignano Paolo Budinich, fondatore di Ictp e Sissa – promette anche quest’anno un “ritorno al futuro” tra creatività e scienze in pillole per tutti, per «coinvolgere i giovani, protagonisti di un futuro già presente», ha detto il sindaco Roberto Dipiazza, guardando il cielo sul mare farsi nero e invitando le «giovani menti» a «ingegnarsi sul problema dell’energia». Molti gli appuntamenti in agenda - come fossero atomi - tra sabato, dalle 14 alle 20, e domenica, dalle 10 alle 18. Da segnare il talk di Massimo Banzi, cofondatore di Arduino. La scienza è una noia? Con un po’ di fantasia diventa uno scherzo, lo scoprirà chi parteciperà al Science Picnic, il villaggio scientifico dedicato alla divulgazione che ospiterà l’Hiska eksperimentov, la piccola casa degli esperimenti.

La Maker Faire – che vede la collaborazione dell’Immaginario Scientifico e la sponsorship della Fondazione Pittini – olia così gli ingranaggi di una «Trieste della scienza che scende in città, per colmare la curiosità di tutti», ha aggiunto l’assessora all’Innovazione Sandra Savino, e risolve il grattacapo di «raccontare l’innovazione in modo semplice e non convenzionale», ha ricordato a sua volta Sandro Scandolo, vicedirettore dell’Ictp. Carlo Fonda, che con Enrique Canessa è il motore della manifestazione, ha anticipato un po’ del divertimento.

Scacchi e treni

In piazza si troverà ad esempio una grande scacchiera per piccoli scacchisti... ma attenzione, passa un treno! Niente panico, è in scala ridotta, e ce n’è pure uno fatto di Lego (peraltro, sabato e domenica occhio ai divieti fra piazzale Straulino, via Muda Vecchia e via Malcanton). E chissà che in alto non si possa scorgere anche un razzo, sparato con un propellente di aria e acqua. E ancora: in garage conservate un oggetto mezzo scassato? Ripararlo è semplice, bastano scanner e stampanti 3D.

Mini scienziati curiosi avranno poi tanto da imparare tra circuiti elettrici e bioluminescenza. Per le chiome alla Einstein ecco orologi nixie e la tv a tubo catodico più piccola del mondo. Nessuna DeLorean lanciata a 88 miglia all’ora, ma... «Ehi Marty! » : per chi vorrà fare il suo “ritorno al futuro”, o meglio al passato, sarà possibile sedersi davanti a computer old style e navigare il primo web, o giocare a videogiochi vintage. Spazio a un’anteprima della Notte dei ricercatori del 29 settembre, a combattimenti con spade laser tra Jedi e Sith, a chitarre al led, alla caccia a volpi elettromagnetiche, a Ghostbusters e al gigantesco mammut dell’era glaciale.

