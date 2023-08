Trieste, incendio negli uffici sopra una carrozzeria in zona industriale

TRIESTE. Incendio in zona industriale questa mattina, martedì 29 agosto. Il rogo è divampato in via Caboto in una carrozzeria.

Sul posto i Vigili del fuoco che stanno domando le fiamme che hanno colpito il primo piano del fabbricato dove si trova l’officina e dove sono collocati alcuni uffici.

Il fumo ha ricoperto buona parte della zona industriale.

Le cause al momento sono ancora ignote. I Vigili del fuoco del comando di Trieste per spegnere le fiamme hanno inviato due squadre, l'autobotte, l'autoscala, il funzionario di guardia e il capoturno per l'incendio degli uffici, soprastanti alla carrozzeria. Giunti sul posto hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento e si sono sincerati che all'interno dei locali non vi fosse nessuno. Sono ancora in corso le operazioni di minuto spegnimento al termine delle quali i Vigili del fuoco provvederanno alla completa messa in sicurezza dei locali interessati dall'incendio e della carrozzeria sottostante. Sul posto, pronta in caso di bisogno, un ambulanza e Polizia Locale, per quanto di competenza. Notizia in aggiornamento