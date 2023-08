Ancora pioggia a Trieste: superlavoro per pompieri e vigili. Saltano i telefoni al Burlo

TRIESTE Ancora pioggia. E martedì, dopo il nubifragio di lunedì, è stata un’altra giornata difficile. I Vigili del fuoco e la Polizia locale hanno dovuto rispondere a chiamate da ogni parte della città per allagamenti e tombini saltati, soprattutto. Ma anche per mettere in sicurezza infissi, coperture di tetti e inferriate di cantieri resi pericolanti dalle raffiche di vento di lunedì. Per non parlare dei rami precipitati sulle strade e sui veicoli.

Uno scenario, questo, al quale i triestini assistono abitualmente nei mesi invernali, con la bora. Non di certo in agosto. Ma era stato così anche a luglio. E pure lo scorso anno, a metà settembre: se lo ricordano bene gli esercenti di Cavana, del ghetto, delle Rive, di piazza della Borsa e dintorni, alle prese con bar, ristoranti e negozi inondati.

Martedì le squadre dei pompieri avevano in coda ancora molti interventi. A metà giornata la pioggia si è calmata, riprendendo però vigore durante il pomeriggio. Si sono quindi aggiunte altre chiamate ai Vigili del fuoco, peraltro impegnati anche nell’incendio di via Caboto.

Criticità pure a Muggia, dove è stato necessario ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza le arterie stradali. Il consigliere comunale Giorgio De Sanctis, incaricato dal sindaco Paolo Polidori per le questioni inerenti la Protezione civile, ha stilato un bilancio degli interventi ricordando le operazioni per lo sgombero degli alberi caduti in località Lazzaretto, San Bartolomeo, lungo la strada provinciale 14, San Floriano - Ligon, strada per Chiampore e località Rio Storto. Si sono registrati interventi per allagamenti anche presso il supermercato “Tutto Pepe” e in via Strudthof.

Sopralluoghi pure in località Pianezzi, per verificare alcune situazioni critiche; è stata emessa inoltre un’ordinanza per la chiusura al traffico della strada di Rio Storto tra i civici 14 e 16 a causa di un cedimento. Delle condizioni meteo ne ha risentito anche il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti che ha subìto ritardi. Nel pomeriggio, infine, è stata riaperta al traffico la strada per Lazzaretto.

Il Carsoè già ritornato alla normalità: tutte le strade risultano percorribili.

A Trieste, invece, il maltempo ha causato anche l’interruzione delle linee telefoniche del Burlo. L’unica rimasta in collegamento con l’esterno è il centralino (0403785111), attraverso la quale gli operatori possono comunque mettere in contatto gli utenti con medici e infermieri dei singoli reparti, passando la linea sui telefoni cellulari aziendali in dotazione alle strutture.

La direzione del Burlo, tuttavia, chiede ai cittadini di utilizzare tale possibilità unicamente in caso di comunicazioni urgenti, posticipando le altre a dopo la risoluzione del disservizio, oppure utilizzando gli indirizzi mail che sono attivi, il cui elenco è reperibile sul sito. «Gli addetti alle linee telefoniche – precisa un comunicato del Burlo – stanno lavorando alacremente per ripristinare i normali collegamenti».

Tra i vari disagi del maltempo, da segnalare l’allagamento della Risiera di San Sabba, rimasta quindi chiusa al pubblico.

Trieste Terminal Passeggeri SpA, in una nota, ha voluto ringraziare pubblicamente gli oltre ottanta lavoratori che di fronte a una situazione meteo straordinariamente critica come quella di lunedì, sono riusciti comunque ad assicurare la movimentazione di 14.000 passeggeri approdati al “Molo Bersaglieri” e al Portorosega” con le navi da crociera Norwegian Epic, Marella Explorer 2 e MSC Lirica. «In particolare TTP ringrazia gli operatori portuali, i servizi tecnico nautici, i portabagagli, le guardie giurate, gli addetti alla viabilità nonché la Capitaneria di Porto che hanno permesso la buona riuscita delle operazioni senza gravare sulle risorse già impegnate nell’intero territorio regionale ad affrontare il violento nubifragio», si legge nel comunicato.