Maltempo a Trieste, Caffè degli Specchi chiuso fino a data da destinarsi. Vigili del fuoco ancora al lavoro per decine di interventi

TRIESTE Il Caffè degli Specchi è chiuso. Fino a data da destinarsi. Le piogge intense di lunedì hanno allagato i sotterranei, bloccando l’elettricità, e provocando danni alla merce. Un duro colpo per lo storico locale, che al momento non sa quando tutto potrà essere ripristinato.

A dare la notizia è Riccardo Faggiotto, che insieme al padre Giuseppe gestisce il caffè. «L’acqua ha riempito presto il piano inferiore - spiega - dove si trovano i magazzini, gli spogliatoi e la lavanderia. Per fortuna frigo e congelatori non sembra abbiano subito danni, ma gli impianti elettrici si sono bloccati e per ora non è possibile riavviarli. Quindi non si può lavorare in alcun modo senza corrente, non potendo accendere nessun macchinario. Oltre al fatto che abbiamo dovuto buttare tanti prodotti».

Gli interventi

Intanto sono proseguiti per tutta la notte gli interventi di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste, dopo la forte ondata di maltempo che lunedì ha colpito in particolare l'area giuliana.

Dall'inizio dell'allerta arancione fino a lunedì informa la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, per gli effetti del maltempo sono stati impegnati 120 volontari con 45 automezzi. Al Nue112 sono giunte oltre 700 chiamate legate al maltempo, di cui la gran parte nel pomeriggio e provenienti principalmente dalla provincia di Trieste.

Alle 8 di stamani, martedì 29 agosto, le richieste di intervento in coda erano ancora una cinquantina e al cambio turno sono state trattenute in servizio 15 unità, smontati dal turno notturno.

Nell'arco della giornata di lunedì gli interventi portati a termine dal Comando sono stati 60, mentre alle 20 erano un centinaio le richieste ancora da gestire.

Maltempo a Trieste, alberi e rami crollati in piazza Hortis

Alberi caduti o pericolanti, allagamenti, caduta di manufatti e il soccorso ad automobilisti bloccati con la proprie autovetture hanno impegnato 6 squadre che hanno operato con il supporto di un'autoscala e un'autogru.

Strade e monumenti chiusi

Disagi si registrano ancora al monumento nazionale della Risiera di San Sabba, che, come informa il Comune di Trieste, resterà chiuso al pubblico anche oggi a causa dell'allagamento.

Bomba d'acqua a Trieste: allagate le Rive

A Muggia Iniziata la pulizia in Strada per Lazzaretto grazie all'intervento della Protezione Civile con l'ausilio della Polizia Locale.

La via resta ancora chiusa da strada per Chiampore al confine, aggiornamenti più tardi sulla riapertura.

Le previsioni

Per quanto riguarda la giornata di oggi, martedì 29 agosto, le previsioni dell’Osmer parlano di cielo da nuvoloso a coperto. Durante la giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi, con piogge che risulteranno moderate o localmente abbondanti. Le fasi di pioggia saranno alternate a pause asciutte che potranno essere anche lunghe. Dal pomeriggio sulla costa soffierà Bora moderata.

Mercoledì nella prima parte della giornata cielo in prevalenza coperto e saranno possibili delle piogge sparse, in genere deboli o moderate, più probabili ad est. Tempo migliore tra pomeriggio e sera. Sulla costa soffierà Bora moderata, con possibili raffiche sostenute a Trieste.