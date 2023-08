Cade dalle scale e il cacciavite gli si conficca nella gamba: anziano soccorso a Ruda

RUDA È caduto dalla scale con un cacciavite in mano e l’attrezzo gli si è conficcato nella gamba. Un uomo di 74 anni, residente a Ruda in via Aldo Moro, è stato soccorso ieri pomeriggio e portato in volo all’ospedale di Udine. L’anziano non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sembravano inizialmente più serie.

Sulla base di quanto si è appreso, l’anziano stava effettuando alcune manutenzioni quando è caduto dalla scala sulla quale era salito (circa un metro e mezzo), e il cacciavite che teneva in mano è penetrato in una coscia.

Dalla ferita è uscito molto sangue ma fortunatamente non sono state recise arterie. L’uomo è stato portato all’ospedale di Udine e sottoposto a un intervento di sutura. A chiamare i soccorsi era stata la moglie dell’anziano.