Il sindaco Dipiazza: “Il ministro Piantedosi mi ha chiamato, 200 migranti via da Trieste”

TRIESTE "Ieri sera alle 23 il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi mi ha chiamato e mi ha detto che verranno portati via 200 migranti" da Trieste, "un bel risultato. Sicuramente avranno il problema di Lampedusa con 4mila persone, ma Trieste non puoi abbandonarla così". Lo ha annunciato il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

I migranti che verranno spostati "sono intanto 200 - ha spiegato - su 500" che avrebbero diritto all'accoglienza: "non è male, sono molto soddisfatto".

I tempi sui trasferimenti, ha aggiunto Dipiazza a margine di un incontro, non sono stati definiti: "L'importante è che li portino via, con cosa e quando non è un problema mio".

Con il ministro, ha poi precisato Dipiazza, non si è parlato di hotspot: "Io sono contrario - ha ribadito - a un hotspot" sul territorio di Trieste.

"Se si fa, si fa in Friuli, l'area giuliana non ha gli spazi. Si può fare anche a 50 km dal confine, non cambia nulla. Anche perché i francesi ce li rimandano indietro, noi non siamo capaci di rimandarli indietro né in Slovenia né in Croazia, che sono il vero confine di Schengen se dovessimo fare un ragionamento".