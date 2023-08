Alga Tossica alla Canovella degli Zoppoli: la situazione è tornata alla normalità

TRIESTE "I campioni straordinari analizzati da Arpa Fvg nella giornata di domenica rivelano che la presenza dell'alga tossica Ostreopsis ovata nella pozza d'acqua di Canovella de' Zoppoli è scesa sotto i livelli di attenzione".

Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro evidenziando che "grazie anche alla situazione meteo in evoluzione la situazione è tornata alla normalità ma proseguiranno, secondo il programma dei campionamenti ordinario, i rilievi di Arpa Fvg".

L’area della Costiera triestina è stata un’osservata speciale in questi giorni, a seguito del rilevamento, a inizio settimana, di una concentrazione importante di queste microalghe tossiche nelle acque che bagnano la celebre baia.

La concentrazione, risultata inizialmente pari a oltre 50 mila cellule per litro, ha fatto scattare la fase d’allerta del piano di sorveglianza, che prevede monitoraggi continui per tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione. In questo secondo monitoraggio i valori sono risultati analoghi ai precedenti, che avevano fatto scattare la fase d’attenzione ma non il divieto di balneazione.