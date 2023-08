Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia, l’allerta meteo passa da gialla ad arancione

TRIESTE L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia per la giornata di lunedì 28 agosto passa dal colore giallo a quello arancione, in particolare per la criticità idrogeologica. Non solo: la durata è stata estesa di alcune ore fino alle 6 di martedì 29 agosto.

Lunedì durante tutto il corso della giornata, a più riprese, saranno probabili rovesci e temporali, alcuni dei quali potranno essere forti. Le piogge saranno in genere intense, localmente stazionarie e molto intense. Sulla costa soffierà Scirocco moderato con raffiche anche sostenute. Sulla zona montana vento in quota moderato da sud.

Anche martedì sulla regione, a più riprese, saranno possibili rovesci e temporali sparsi intervallati da momenti senza piogge. Sarà ancora possibile qualche temporale forte, specie su pianura e costa. Nel pomeriggio variabilità con possibili schiarite.

Mercoledì al mattino cielo in prevalenza nuvoloso. Nel pomeriggio schiarite a partire da ovest. Durante il corso della giornata ci saranno piogge sparse da deboli a moderate. Soffierà Bora moderata su Carso e Trieste.

L’aria fresca farà crollare letteralmente le temperature dando la possibilità alla neve di scendere a quote relativamente basse per il periodo.

Se fino a lunedì la quota si attesterà attorno ai 2000-2400 metri, dopo questa data i fiocchi di neve potranno scendere anche fin sotto i 2000 metri.