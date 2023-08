Sagra della nutria, la locandina fake diventa virale e fa il giro del web

È diventato un caso nazionale la tre giorni dedicata alla nutria al parco Brun in Chiavris, con menù e cocktail a tema, musica dal vivo e intrattenimenti. Una goliardata che ha tratto in inganno molti.

Ormai da giorni, sui social network e sui telefoni cellulari di tanti friulani, è virale la locandina che pubblicizza la “Sagra della nutria”, dall’8 al 10 settembre.

A ben leggere quella locandina non ci sarà nessuna sagra: si tratta di una burla, pensata ad arte da qualche buontempone, che, grazie al potere dei social, ha centrato l’obiettivo. C’è addirittura chi, indignato, ha protestato e chi, incuriosito, era pronto a parteciparvi assieme a parenti e amici nonostante la coincidenza con Friuli Doc. Come sempre il pubblico si è diviso.

Sagra della nutria, la locandina fake diventata virale in tutta Italia: "Ho ricevuto decine di chiamate"



Sulla fantasiosa locandina, che sembra del tutto convincente, si parla di musica dal vivo della Nutria Band e dell’esibizione live del dj River Rat e poi, come in tutte le sagre che si rispettino, sono elencati, con tanto di orari di apertura dei chioschi enogastronomici, i piatti che si potranno degustare durante la tre giorni di festeggiamenti fake: il Nutriamisù, come antipasto il carpaccio di nutria, le tagliatelle al ragù di nutria e la nutria in salmì con l’immancabile polenta.

Poteva poi mancare l’animazione e l’intrattenimento dedicato ai bimbi e ai ragazzi? Certo che no. E allora ospite d’onore della serata clou, quella di sabato, il cantastorie Nutrias. Il programma di domenica non lascia nulla all’immaginazione. C’è spazio per il Nutria Party e anche per il Ballo della Nutria, che forse, almeno nelle intenzioni di chi ha organizzato lo scherzo, potrebbe diventare un tormentone dance dell'estate 2023.



Gianluca Fachechi, gestore assieme alla moglie Giorgia Piano, dell’area verde Brun, conferma di essere stato sommerso dalle telefonate di udinesi e non. «Non è la prima volta che succede una cosa simile. Lo scorso anno un manifestato era già circolato sui social. Più che uno scherzo, dunque, è ormai una tradizione»