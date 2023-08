Il sinistro

Incidente sull’A4, la causa più probabile è una distrazione dell’autista: 21 i feriti, una donna rischia l’amputazione

Tre le persone ricoverate in gravi condizioni, per gli altri contusioni di minore entità. La dinamica dell’incidente fra un bus di turisti e un camion frigo: decine le persone coinvolte: il pullman ucraino ha speronato il tir fermo in corsia d’emergenza, colpendolo sul fianco