Alga tossica, nessuna restrizione: a Canovella i bagni restano consentiti

TRIESTE A Canovella si potrà continuare a fare il bagno, nonostante la presenza dell’alga tossica “Ostreopsis ovata”.

È quanto comunicato dall’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro, a seguito dei risultati degli ultimi campionamenti eseguiti giovedì scorso dall’Agenzia regionale per l’ambiente del Friuli Venezia Giulia (Arpa Fvg) in corrispondenza delle acque antistanti la spiaggia di Canovella de’ Zoppoli. Che è un’osservata speciale in questi giorni, a seguito del rilevamento, a inizio settimana, di una concentrazione importante di queste microalghe tossiche nelle acque che bagnano la celebre baia della costiera triestina.

La concentrazione, risultata inizialmente pari a oltre 50 mila cellule per litro, ha fatto scattare la fase d’allerta del piano di sorveglianza, che prevede monitoraggi continui per tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione. In questo secondo monitoraggio i valori sono risultati analoghi ai precedenti, che avevano fatto scattare la fase d’attenzione ma non il divieto di balneazione: il livello di concentrazione di quest’alga tossica, conferma l’assessore, è inferiore al limite previsto per vietare l’accesso al mare. «Inoltre – aggiunge Scoccimarro – i campioni prelevati nelle aree limitrofe, a nord e a sud rispetto al sito di campionamento scelto ieri, sono risultati sotto i valori di guardia. Per queste ragioni non si rendono necessarie misure cautelative».

L’area in cui l’alga tossica è presente in concentrazioni importanti, fanno sapere da Arpa Fvg, è circoscritta alla cosiddetta “pozza” di Canovella, quella piccola porzione di spiaggia nei pressi del chiosco. Anche nel 2020, ricordano da Arpa Fvg, si era presentato lo stesso fenomeno.

La rete di monitoraggio di Ostreopsis ovata comprende quattro punti della costiera triestina: Punta Sottile, Barcola, Canovella de’ Zoppoli e Sistiana. Questo perché si tratta di punti potenzialmente favorevoli allo sviluppo di fioriture dell’alga, che predilige acque poco profonde, basso ricambio idrico, un fondale roccioso-ciottoloso e la presenza di macroalghe. In condizioni di alta pressione atmosferica e mare calmo la specie è in grado di riprodursi molto velocemente, raggiungendo, nell’arco di pochi giorni, un elevato numero di individui e dando origine, così, alla formazione di fioriture, osservabili anche a livello macroscopico.

Un nuovo campionamento verrà ora effettuato da Arpa Fvg domenica 27 agosto.