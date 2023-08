Scontro tra un autobus e uno scooter all’incrocio tra le vie Roma e Mazzini a Trieste

TRIESTE Incidente tra uno scooter e un autobus, in via Roma angolo via Mazzini. Lo scontro è avvenuto attorno alle 14 di oggi, venerdì 25 agosto.

Sul posto sono interventi il 118 e la polizia locale. I sanitari hanno soccorso una persona, rimasta ferita in maniera non grave.

Diversi i disagi al traffico considerata anche la centralità della zona.