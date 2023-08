Incendio boschivo sul Carso triestino: chiusa la linea ferroviaria

DUINO AURISINA Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 agosto, sul Carso triestino: il rogo è divampato, per cause da accertare, ai bordi della linea ferroviaria Venezia -Trieste tra Sablici nel comune di Doberdo del Lago e San Giovanni di Duino nel comune di Duino Aurisina.

Il rogo è circoscritto, ma per ragioni di sicurezza è stata chiusa la linea ferroviaria ed è stata sospesa temporaneamente la fornitura della corrente nell'area interessata dal rogo.

L'incendio a Medeazza

I soccorsi

I vigili del fuoco, intervenuti con le squadre AIB (Antincendio Boschivo) di Trieste e Gorizia più l'autobotte del comando di Gorizia operando congiuntamente con il personale del Corpo Forestale Regionale e i volontari della Protezione Civile di Fogliano, Redipuglia, Doberdò del Lago, Ronchi dei Legionari, Sgonico e Duino, sono riusciti in breve tempo a spegnere le fiamme evitando la propagazione dell'incendio ai campi soprastanti.

Per permettere le operazioni di spegnimento, come detto, la linea ferroviaria tra Monfalcone e Trieste è stata chiusa e disalimentata fermando il traffico ferroviario come è stata chiusa la SR 55 tra Sablici e San Giovanni di Duino.

I treni

Alle 17 è stata sospesa la linea ferroviaria tra Monfalcone e Bivio D'Aurisina. I treni Alta Velocità e Regionali possono subire ritardi.

Il treno FR 9758 che doveva partire da Trieste Centrale alle 17:05 in direzione Milano è fermo alla stazione di partenza.

I treni regionali hanno subito limitazioni di percorso e cancellazioni. I passeggeri diretti a Trieste sono stati fatti scendere a Monfalcone, dove un bus navetta li ha trasportati fino ad Aurisina, dove è ripreso il traffico ferroviario. Stesso schema per quelli in partenza da Trieste.

I passeggeri dei treni partiti da Udine sono stati fatti scendere alla stazione di Gorizia.