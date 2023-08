La giunta Fvg dà l’ok allo smantellamento della centrale di Monfalcone

MONFALCONE La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato lo schema dell'accordo attuativo del progetto che prevede lo smantellamento della centrale a carbone di Monfalcone, la realizzazione di un nuovo impianto per la transizione energetica a ciclo combinato con idrogeno verde e il recupero ambientale del sito industriale.

Disco verde anche al cronoprogramma relativo alla fattibilità tecnico-economica.

"Un patto - spiega l'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro - che adesso potrà essere siglato dal governatore Fedriga e da A2a Energiefuture spa, pronta a ristorare il territorio con 19,5 milioni di euro in opere. Dopo la chiusura dell'area a caldo della Ferriera di Servola, con la dismissione di questa struttura, che emetteva 2 milioni di tonnellate di CO2 in atmosfera, andremo di fatto a decarbonizzare l'intero golfo di Trieste".

Attraverso l'innovativo impianto a ciclo combinato alimentato a gas di Monfalcone, aggiunge l'assessore, "avremo un miglioramento sostanziale dell'efficienza della centrale, raggiungendo un rendimento elettrico del 62,3% rispetto al 36,4% dei due gruppi a carbone attualmente in esercizio. Le emissioni specifiche di anidride carbonica saranno inoltre ridotte di quasi un terzo in linea con il protocollo d'intesa firmato tra A2a e Snam per lo sviluppo dell'utilizzo dell'idrogeno nell'ambito della decarbonizzazione in Italia e con la Hydrogen Strategy europea, che consentirà alla struttura termoelettrica di funzionare con un mix di idrogeno (70% gas metano, 30% idrogeno) immesso in rete da Snam, con un conseguente risparmio di CO2, su un esercizio teorico di 8.760 ore, pari a circa 266.500 t/anno".