Piazza Battisti gremita per la festa del folklore a Gorizia: domenica la parata finale

GORIZIA Le manifestazioni folkloristiche entrano nel vivo. Sabato, alle 19.30, piazza Battisti sarà la cornice del concerto dei Trovieri. Quindi, alle 20.30, ci sarà una proiezione di filmati sulle passate edizioni della kermesse. Alle 21, lo stesso palco ospiterà i gruppi di Portogallo, Moldavia, Isola di Pasqua e Sicilia.

Domenica, la giornata si aprirà invece con il convegno sulle tradizioni popolari. Il tema scelto per quest’anno è “Il dialogo fra culture come garanzia di pace”. Sarà la sala Dora Bassi a ospitare l’appuntamento. Alle 17.30, altre esibizioni nella zona pedonale di corso Verdi, ma anche in via Garibaldi. Dal pomeriggio, inoltre, ai Giardini pubblici non mancheranno i mercatini artigianali a cura dell’associazione Nuovo Lavoro. Alle 20.30, tutte le compagini ospiti torneranno a esibirsi in piazza Battisti.

Festival del folklore a Gorizia: il momento dell'accensione del Tripode

Poi, certo, il gran finale dell’iniziativa è fissato come sempre per domenica, dalle 10 fino alla sera. Più nel dettaglio, si inizia la mattina, in piazza Transalpina, con l’esibizione della Goriški Pihalni Orkester di Nova Gorica che alle 11 si trasferirà ai Giardini pubblici intervallandosi con i ritmi del gruppo del Senegal. Per tutti i bambini saranno messi a disposizione palloncini cosiddetti “art balloon”.

Alle 12 prenderà avvio la sfilata dai Giardini al parco municipale, dove è in calendario la cerimonia istituzionale di scambio doni o, in caso di maltempo, nel foyer del teatro Verdi. Per le 17, poi, è in programma l’evento più atteso dell’intera kermesse: la partenza della 56.ma parata folkloristica che prevede la partecipazione di gruppi internazionali e locali: comincerà in Parco della Rimembranza e si snoderà lungo corso Italia, corso Verdi e via Petrarca, per arrivare in piazza Battisti. È qui che verranno consegnati gli Oscar del Folklore per le peculiari caratteristiche di ogni gruppo, il Memorial Sergio Piemonti, il Premio Tullio Tentori ed il Premio Simpatia votato dal pubblico.

A Gorizia piazza Battisti gremita per la festa del folklore

La serata proseguirà alle 20 con il concerto del gruppo folk irlandese TurnOnIrish, mentre alle 20.30 si concluderà con il Gran Galà del Folklore dove balleranno tutti i gruppi presenti. Pure domenica ai Giardini Pubblici ci saranno i mercatini dell’associazione Nuovo Lavoro.

Di sicuro, le manifestazioni sono partite bene: molta partecipazione di pubblico ha infatti caratterizzato l’inizio del 51° Festival Mondiale del Foklore che anche quest’anno ha affidato ai Freevoices, diretti da Manuela Marussi, l’apertura: appassionati e curiosi hanno mostrato di entusiasmarsi per il loro spettacolo. Quindi, è stata la volta dell’esibizione di vari gruppi, tra cui il Santa Gorizia, i Danzerini di Lucinico, il Michele Grion di Capriva. L’accensione del Tripode dell’Amicizia ha suggellato la cerimonia. Tra le iniziative collaterali, non va comunque trascurata la videomostra delle foto del Festival realizzata in collaborazione con Mitteldream Gorizia al Bar “La Cicchetteria ai Giardini” in via Petrarca e nelle vetrine della sala Dora Bassi. —

