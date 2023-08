Bisarca a fuoco in via Cosulich: traffico in tilt a Monfalcone

MONFALCONE Traffico in tilt a Monfalcone, a causa di una bisarca che ha preso fuoco nella centrale via Cosulich.

L’incendio è scoppiato attorno alle 17 di oggi, venerdì 25 agosto, per cause da accertare, all’altezza della sede della Capitaneria di porto. Circostanza, in questo caso, fortuita perché ha permesso agli operatori di iniziare le operazioni di spegnimento in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento