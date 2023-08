Trieste città dei dinosauri: a Palazzo Carciotti appare “Berry”

TRIESTE Trieste città di dinosauri? Niente a che vedere con l’età media della popolazione – sia chiaro – quanto piuttosto al fiorire, negli ultimi giorni, di esemplari dei mastodontici rettili del periodo del Mesozoico in giro per la città.

Oltre al mammut alto tre metri e lungo 5 che farà bella mostra di sé all’interno della mostra “Ice Age – I giganti dell’era Glaciale a Trieste”, in programma dal 28 agosto al 9 settembre nella Sala delle Colonne della Regione Friuli Venezia Giulia, in questi giorni è comparso anche un altro esemplare di super-rettile in giro per la città, avvistato tra mercoledì e giovedì prima fra i resti del periodo romano antistanti il castello di San Giusto e successivamente all’interno di Palazzo Carciotti.

Si tratta dello stesso esemplare di dinosauro protagonista in questi giorni di uno shooting fotografico per un noto fotografo d’oltralpe. Nella fattispecie un Camptosaurus dispar lungo 6 metri, proveniente dal Wyoming, Stati Uniti, del periodo Giurassico superiore, ovvero risalente a 150 milioni d’anni fa.

«È un dinosauro arrivatoci da una collezione privata americana che nel 2022 la Zoic ha acquistato per restaurarlo completamente – spiega il titolare dell’impresa Flavio Bacchia – utilizzando le nuove tecniche di preparazione che hanno permesso di dargli nuova vita, mantenendone allo stesso tempo l’originalità che lo caratterizza per essere un esemplare completo al 75%».

Il dinosauro, che è soprannominato “Berry”, verrà messo all’asta il prossimo autunno a Parigi presso la prestigiosa casa d’aste Giquello. «Per l’occasione ci è stato richiesto un book fotografico di immagini ambientate in luoghi di particolare pregio di Trieste» spiega Bacchia.

Da qui la scelta di posizionare l’esemplare di dinosauro prima sul piazzale delle Antiche Colonne di San Giusto e poi nel Palazzo Carciotti.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Trieste, “Berry” verrà così mostrato al grande pubblico internazionale con alcuni degli sfondi più belli della città, che grazie al lavoro svolto dalla Zoic di via Flavia viene associata ormai sempre più spesso al restauro e alla preparazione di reperti paleontologici.