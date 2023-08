Cordenons

Scava un solco per impedire ai bagnanti l’ingresso con le auto: distrutte per ripicca 25 piante di nocciole

Vandali in azione in un fondo agricolo a Preduni, vicino al greto del Meduna. Il titolare sporge denuncia: «Il raccolto andato in fumo, anni per recuperarlo»

Milena Bidinost