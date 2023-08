migranti

Gli invisibili in piazza Libertà a Trieste: «Qui da giorni a dormire sopra coperte o giornali»

I migranti si arrangiano per la notte come possono. Occhi rossi, piedi scalzi e ferite. Fila alla fontanella per lavarsi il viso, al risveglio. «Chiediamo un posto dove stare»

Francesco Codagnone