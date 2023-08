Caldo intenso, a Trieste bollino rosso almeno fino a sabato 26 agosto. Da lunedì arriva il maltempo

TRIESTE Il caldo intenso e l’afa a Trieste dureranno almeno fino alla giornata di sabato, con il “bollino rosso” che continua a rendere rovente l’aria sulla nostra città. Dovrebbe trattarsi, però, dell’ultima fiammata dell'estate, con l’anticiclone africano Nerone che a partire da domenica sera dovrebbe mollare la presa, portando, da lunedì, un abbassamento delle temperature e temporali in regione.

Il punto in Italia

Oggi, giovedì 24 agosto, le città con il bollino rosso sono 17, venerdì saranno 19 e da sabato, grazie ad un ciclone in arrivo dal nord Europa, le temperature inizieranno lentamente a scendere e la massima allerta per le ondate di calore riguarderà 16 centri urbani (tra cui Trieste, per l’appunto) dei 27 monitorati dal Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Lo scontro di aria fresca atlantica e quella caldissima preesistente darà vita a fortissimi temporali con intense grandinate e forti raffiche di vento. Oltre ai temporali è previsto un importante crollo termico anche di 10-12°C rispetto a questi giorni. Questo radicale cambio di scenario si estenderà nei giorni successivi anche al Centro.

Le città più a rischio

È massimo rischio caldo per tutta la popolazione, fino a sabato, per Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona. A queste città, oggi e domani si aggiungono Milano, Napoli, Genova, Torino e Viterbo, che il 26 agosto passeranno al bollino giallo (stato di pre-allerta).

Bollino arancione oggi, vale a dire rischio caldo per la popolazione fragile, per 4 città: Ancona, Bari, Campobasso e Messina. Venerdì saranno 3 (Ancona, Messina e Palermo) e sabato solo una (Palermo). In stato di pre-allerta fino a sabato Catania, Pescara e Reggio Calabria. A queste oggi si aggiungono Cagliari, Civitavecchia (in giallo anche domani) e Palermo. Infine venerdì l'unica città con il bollino verde (nessun pericolo) sarà Cagliari, mentre sabato a questa si aggiungerà anche Civitavecchia.

Le previsioni in Fvg

Secondo le previsioni dell’Osmer, nella giornata di oggi, giovedì 24 agosto, il cielo sarà in prevalenza sereno e farà ancora molto caldo. In giornata venti a regime di brezza. Sui monti nel pomeriggio si avrà qualche annuvolamento locale e saranno possibili dei locali rovesci o temporali nelle zone al confine con il Cadore.

Venerdì sulla costa al mattino soffierà Borino a est, che favorirà minime elevate. In giornata venti a regime di brezza. Sui monti nel pomeriggio maggiore nuvolosità e sarà possibile qualche locale rovescio o temporale, specie nelle zone al confine con l'Austria.

Anche sabato il cielo in prevalenza sereno e farà ancora molto caldo. Venti a regime di brezza. Sulla zona montana al pomeriggio cielo poco nuvoloso. Domenica sulla costa il cielo sarà ancora in prevalenza sereno con venti moderati provenienti dal mare. In pianura cielo poco nuvoloso con caldo afoso. Sulla zona montana cielo variabile con vento moderato da sud-ovest in quota e dal pomeriggio-sera sarà possibile qualche rovescio o temporale.

Per lunedì le previsioni sono ancora incerte. Il cielo sarà in prevalenza nuvoloso. Con maggior probabilità dal pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi con piogge che potranno essere abbondanti. Temperature in diminuzione.