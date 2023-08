La distruzione delle 2,5 tonnellate di droga nell'inceneritore di Trieste

L’attività di smaltimento delle 2,5 tonnellate di droga da parte della Finanza, avvenuta il 22 agosto, segna le fasi finali dell’importante azione investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che aveva visto gli uomini della Gdf di Trieste portare a termine un’operazione eccezionale, non solo per la quantità dello stupefacente sequestrato, ma soprattutto per il numero di consegne controllate portate a termine: ben 19 operazioni “sotto copertura” eseguite fra il maggio 2021 ed il maggio 2022, in cui i finanzieri erano riusciti ad inserirsi nei gangli delle organizzazioni criminali coinvolte. Video di Massimo Silvano

00:41