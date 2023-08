Si terranno venerdì a Gorizia i funerali di Tonino Zorzi, il “paron” del basket italiano

TRIESTE Si svolgeranno venerdì alle 11.30 alla Chiesa del Sacro Cuore di Gorizia i funerali di Tonino Zorzi, il “Paron” del basket italiano scomparso a 88 anni nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

Saranno in tanti a voler dare l’estremo saluto a Zorzi che è stato per 70 anni un punto di riferimento per la pallacanestro, dagli esordi a Gorizia all’esplosione a Varese come giocatore per poi iniziare una lunghissima e prestigiosa carriera da allenatore centrando cinque promozioni dalla serie A2 in A1 (in tre occasioni con la stessa società, la Reyer Venezia) e una Coppa delle Coppe con Napoli. —