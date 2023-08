Coach Christian e il pubblico: «Tanti tifosi al seguito della Pallacanestro Trieste: un segnale già molto importante per noi»

TRIESTE Una conferenza stampa al termine della prima amichevole stagionale voluta per presentare gli assistenti che affiancheranno Jamion Christian nel corso della nuova stagione, Francesco Nanni e Marco Carretto. Un gruppo di lavoro apparso già affiatato, costruito ad hoc per dare al nuovo coach un supporto fondamentale per calarsi nella realtà del basket italiano e conoscere nel più breve tempo possibile un campionato difficile come sarà la prossima serie A2. Rapporto franco e costruttivo, nel quale sia Nanni che Carretto stanno cercando di portare un fondamentale contributo per creare i presupposti necessari per arrivare al raggiungimento dell’obiettivo della promozione.

«Essere a Trieste è una grande opportunità – racconta Francesco Nanni – in una società che per storia e tradizione è sempre stato al vertice del basket italiano. Qui hai la possibilità di concentrarti solo su quello che deve essere il lavoro del campo, sembra una cosa scontata ma non è così».

Un concetto ribadito anche da Marco Carretto. «Vivremo una stagione importante – sottolinea – riportare nel basket di serie A una società che ha grande storia e tradizione. Per me è un onore essere qui, spero di poter portare un apporto prezioso facendo tesoro delle esperienze maturate».

Un’ultima battuta da Jamion Christian sulla sfida giocata contro BYU. «È stato sorprendente vedere già tanti tifosi in questa prima amichevole – racconta il coach – mi è piaciuto l’ambiente che si è creato nel corso della partita e il supporto che ci hanno dato. Squadra che, dentro le normali difficoltà di questo inizio del precampionato, ha mostrato attitudine e cuore. Abbiamo giocato contro un’avversaria fisicamente più forte e atleticamente più avanti nella preparazione, bene per noi che aldilà del risultato dalle difficoltà dobbiamo trovare gli stimoli per migliorare».