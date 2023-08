Trieste, cede il manto stradale in corso Cavour: intervento in corso

TRIESTE Poco dopo le 15 di oggi, mercoledì 23 agosto, si aperta una piccola voragine in corso Cavour a Trieste, all'altezza della banca d'Italia. La buca, di almeno mezzo metro di diametro, si trova sulla corsia di sorpasso in direzione piazza Libertà. Sul posto si è recata immediatamente una pattuglia della polizia locale. Si è presto capito che si tratta di un cedimento strutturale del manto stradale: sul posto anche una squadra di Acegasapsamga per periziare l'area e valutare il danno.

Il traffico diretto in stazione centrale è stato convogliato nell'altra corsia disponibile verso piazza Libertà.