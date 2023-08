Caldo fino a domenica, Trieste resta tra le città italiane con il bollino rosso

TRIESTE Situazione pressoché stabile in questi giorni con caldo e afa che continuano ad attanagliare l'Italia, Trieste compresa.

Il capoluogo giuliano resta annoverato almeno fino a venerdì fra le città da bollino rosso, anche se le temperature sulla costa, come precisa l’Arpa, si discostano da quelle registrate nella pianura del Friuli Venezia Giulia, dove le massime toccano due gradi in più.

Quando finisce il caldo

La buona notizia è che siamo di fronte all’ultima fiammata dell'estate, con l’anticiclone africano che a partire da domenica dovrebbe mollare la presa.

Sembrerebbe infatti che da domenica 27 un ciclone dal Regno Unito scenda rapidamente di latitudine fino a raggiungere il Mar Mediterraneo e quindi l’Italia.

Lo scontro di aria fresca atlantica e quella caldissima preesistente darà vita a fortissimi temporali con intense grandinate e forti raffiche di vento. Oltre ai temporali è previsto un importante crollo termico anche di 10-12°C rispetto a questi giorni. Questo radicale cambio di scenario si estenderà nei giorni successivi anche al Centro.

Intanto però l’anticiclone Nerone non ne vuol sapere di abbandonare l’Italia: fino a sabato 26 agosto continuerà a infuocare gran parte delle nostre regioni con circa 38°C.

Lasorte

Nel dettaglio

Mercoledì e giovedì 23-24 agosto 17 città da bollini rosso compresa Trieste

Oggi, mercoledì 23 agosto, e domani, giovedì 24, sono 7 le città che si aggiudicano il bollino rosso, cioè il massimo rischio caldo per tutta la popolazione.

Secondo il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, l'allarme massimo riguarda infatti Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Venerdì 25 agosto 19 città da bollino rosso compresa Trieste

Alle città sopra citate, venerdì aggiungeranno Bari e Campobasso che oggi e domani sono a rischio caldo per la popolazione fragile (bollino arancione, come Ancona).

Bollino giallo, cioè in stato di pre-allerta, da oggi fino a venerdì per Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria. Oggi si aggiungono Ancona, Cagliari e Palermo.

Queste ultime due resteranno gialle anche domani, per poi finalmente passare al bollino verde ed essere i primi centri urbani monitorati in cui si riprenderà a respirare.

Le previsioni dell’Arpa per il Friuli Venezia Giulia

Mercoledì 23 agosto

Cielo in prevalenza sereno e farà ancora molto caldo con atmosfera afosa su pianura e costa; temperature estremamente elevate in pianura di pomeriggio. Dal pomeriggio-sera sui monti, saranno possibili locali temporali di calore. Sulla costa massime a 37 gradi (39 gradi)

Giovedì 24 agosto

Cielo in prevalenza sereno e farà ancora molto caldo. Sulla costa al mattino soffierà Borino a est, che favorirà minime elevate. in giornata venti a regime di brezza. Sui monti nel pomeriggio si avrà qualche annuvolamento locale. Sulla costa massime a 35 gradi (37 gradi in pianura)

Venerdì 25 agosto

Cielo in prevalenza sereno e farà ancora molto caldo. Sulla costa al mattino soffierà Borino a est, che favorirà minime elevate. in giornata venti a regime di brezza. Sui monti nel pomeriggio si avrà qualche annuvolamento locale. Sulla costa massime a 33 gradi (36 in pianura).