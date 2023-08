L’ondata di calore

Trieste, caldo da bollino rosso: saliti del 15% gli accessi al Pronto soccorso

Alte temperature e umidità: la situazione resterà questa per l’intera settimana. Picchi di 37° mercoledì e giovedì. Anziani in ospedale per malori e disidratazione

Gianpaolo Sarti