Pallacanestro Trieste, martedì il debutto a Valmaura contro Brigham Young University

TRIESTE Quattro giorni di lavoro alle spalle ed è già tempo di amichevole per la Pallacanestro Trieste che questa sera alle 20 scenderà in campo contro il team statunitense della Brigham Young University.

Per coach Jamion Christian una prima presa di contatto con i suoi giocatori, per i tifosi l'occasione di vedere all'opera la nuova squadra ritrovando i reduci della passata stagione e salutando i nuovi arrivati.

Per Candussi e Ariel Filloy si tratta di un ritorno, per Ferrero e Brooks una prima assoluta con addosso la maglia di Trieste. In attesa che, dalla Fiba World Cub che comincerà il prossimo 25 agosto, rientri il portoricano Reyes per completare l'organico biancorosso.

INGRESSO Gratuito per gli abbonati che anche oggi potranno sottoscrivere la tessera aderendo alla campagna Rebirth. Oggi, dalle 9 alle 13, la biglietteria interna al PalaTrieste sarà aperta per l'apertura della terza fase della campagna abbonamenti, il ritiro dell'omaggio per la partita riservato a tutti coloro che hanno già sottoscritto la tessera stagionale e per la vendita dei singoli biglietti. La biglietteria esterna in via Flavia sarà a disposizione dei tifosi dalle 18.30 e fino alla fine del secondo quarto.

PROGRAMMA Precampionato cadenzato da allenamenti, amichevoli e tornei, quasi un mese di lavoro che condurrà i biancorossi ai primi appuntamenti ufficiali della stagione. Dopo il test di questa sera, Trieste affronterà il 29 agosto i Bulls di Kapfenberg a Monfalcone poi, nella due giorni di venerdì 1 e sabato 2 settembre, parteciperà a Lignano al torneo contro Cividale, Vigevano e Forlì. Match di semifinale, programmato per venerdì primo settembre contro Forli. A metà settembre l'appuntamento con la Supercoppa che vedrà la formazione di Jamion Christian impegnata al PalaGesteco di Cividale il 13 e due giorni dopo sfidare l'Apu Old WIld West Udine sul parquet del PalaTrieste.

ESORDIO L'anticipo del 30 settembre tra Cividale e Tezenis Verona aprirà ufficialmente la nuova stagione. L'esordio della formazione di Jamion Christian fissato per domenica primo ottobre, sul parquet di casa, contro l'AgriBertocchi Orzinuovi dell'ex biancorosso Alessandro Muzio.