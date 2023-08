Dreosto (Lega): “Rotta balcanica, si schieri l’esercito”

«L'immigrazione incontrollata è una questione di sicurezza nazionale. Vi possono essere attori statuali o Ong talebane dell'accoglienza che hanno intenzione di destabilizzare Italia ed Europa favorendo ondate di migranti irregolari tra cui si possono nascondere pericolosi criminali o jihadisti. È necessario difendere i nostri confini e dare un segnale forte all'estero. Si auspica un ritorno ai decreti Salvini che avevano ridotto notevolmente gli arrivi via mare».

E «per quanto riguarda la rotta balcanica, contemporaneamente a un serrato dialogo con i sindaci e il territorio per trovare una soluzione ai migranti irregolari già presenti, è necessario anche schierare l'esercito che, con pattugliamenti congiunti con altre forze armate, possa respingere i migranti fuori dai confini nazionali».

Lo chiede, in una nota, il senatore e coordinatore Lega Fvg, Marco Dreosto, segretario ufficio presidenza Commissione esteri e difesa di Palazzo Madama. Secondo Dreosto, «è necessario anche usare tutte le nuove tecnologie per monitorare i confini, come droni e fotocellule. La politica migratoria deve essere determinata dal governo e non da sentenze o, peggio, da attori esterni che hanno come obiettivo l'indebolimento del nostro Paese».