Rischia di annegare a Lignano: trasportato all’ospedale di Udine

LIGNANO Un uomo di circa 84 anni di età è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 agosto, dal personale medico infermieristico per sindrome da annegamento a Lignano Sabbiadoro, indicativamente ufficio spiaggia 11.

Ne dà notiiza la Sores.

È stato notato in difficoltà dai bagnanti in mare, trasportato a sulla spiaggia dagli stessi che hanno chiamato i bagnini. È scattata una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, poi transitata alla sala operativa della Sores. Gli infermieri hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato al Punto di primo intervento (Ppi) di Lignano Sabbiadoro per una prima stabilizzazione. Da lì il trasporto in volo in gravi condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.