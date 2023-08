Escono di strada per evitare un cinghiale e l’auto si cappotta: due feriti a Cattinara

TRIESTE Stavano procedendo in auto in via Alfonso Valerio a Trieste, quando, all’altezza dell’ingresso dell’ex Opp, si sono imbattuti in un cinghiale. Una manovra molto brusca per schivarlo, tanto che l’auto è uscita di strada e si è cappottata. E’ successo intorno all’una di lunedì notte.

I giovani sono rimasti feriti e sono stati soccorsi, non in gravi condizioni, dai sanitari del 118 che li hanno trasportati a Cattinara. Sul posto anche i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.