Perde il controllo dell’auto e finisce contro il guardrail in A4: trasportata al San Polo

Una donna di circa 64 anni è stata soccorsa dal personale sanitario per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la A4, nel tratto compreso tra Palmanova e Villesse direzione Trieste, all'altezza indicativa cavalcavia 427.

Ne dà notizia la Sores. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, ha perso il controllo della vettura che è finita contro il guard-rail. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

La donna è uscita autonomamente dal veicolo. La donna è stata presa in carico dal personale sanitario e trasportata in codice giallo precauzionale all'ospedale San Polo di Monfalcone. Sul posto i Vigili del fuoco e il personale dell'autostrada.