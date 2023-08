Caldo, Trieste da “bollino arancione”: massime a 35 gradi fino giovedì

TRIESTE Il bel tempo di questi giorni, accompagnato da temperature decisamente alte, da “bollino arancione”, questa settimana è destinato a durare ancora.

Il quadro meteo, secondo le previsioni dell’Arpa-Osmer, resterà sostanzialmente analogo almeno fino a giovedì. E il termometro, almeno nella fascia costiera, nelle ore centrali della giornata potrebbe superare punte massime di 35 gradi. Sarà così oggi e fino a giovedì, almeno.

Ma anche le minime rimarranno comunque molto elevate: tra i 25 e i 27 gradi sulla costa, stando ai previsori dell’Arpa-Osmer. Il borino, che soffierà sulla città, purtroppo non aiuterà più di tanto.

Trieste non è la città peggiore: il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, infatti, non è inserito tra quelle da “bollino rosso”, dove invece la colonnina di mercurio raggiungerà addirittura i 40 gradi: è il caso di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Latina, Rieti e Roma.

Trieste, con i suoi 35 gradi di massima, è dunque da bollino arancione assieme a Milano, Napoli, Genova, Frosinone, Palermo, Verona e Viterbo.

Le ondate di calore estive si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità; è proprio il caso di ciò che sta avvenendo in questi giorni.

Un problema per chi risiede nelle città elencate, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, innanzitutto gli anziani, ma anche per chi – come milioni di italiani – sono in viaggio in autostrada per il controesodo estivo: un traffico da “bollino rosso” anche su questo fronte. G.S.